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Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка

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Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка - фото 1
Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Osanna
Альбом (сингл)
Milano Calibro 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка - фото 1
  • Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629715
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158119275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Osanna
Альбом (сингл)
Milano Calibro 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Preludio, Tema, Variazione I, Variazione II, Variazione III, Variazione IV, Variazione V, Variazione VI, Variazione VI, Canzona

Отзывы о товаре Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158119275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Osanna
Альбом (сингл)
Milano Calibro 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Preludio, Tema, Variazione I, Variazione II, Variazione III, Variazione IV, Variazione V, Variazione VI, Variazione VI, Canzona
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Osanna - Milano Calibro 9 (coloured) (8016158119275) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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