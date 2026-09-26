Nightwish - Imaginaerum (0727361285883) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Imaginaerum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 629699
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4 890 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361285883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Imaginaerum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taikatalvi, Storytime, Ghost River, Slow, Love, Slow, I Want My Tears Back, Scaretale, Arabesque, Turn Loose The Mermaids, Rest Calm, The Crow, The Owl And The Dove, Last Ride Of The Day, From A Dusty Bookshelf, All That Great Heart Lying Still, Piano Black, Love, Imaginaerum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nightwish - Imaginaerum (0727361285883) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Taikatalvi, Storytime, Ghost River, Slow, Love, Slow, I Want My Tears Back, Scaretale, Arabesque, Turn Loose The Mermaids, Rest Calm, The Crow, The Owl And The Dove, Last Ride Of The Day, From A Dusty Bookshelf, All That Great Heart Lying Still, Piano Black, Love, Imaginaerum
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361285883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Imaginaerum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taikatalvi, Storytime, Ghost River, Slow, Love, Slow, I Want My Tears Back, Scaretale, Arabesque, Turn Loose The Mermaids, Rest Calm, The Crow, The Owl And The Dove, Last Ride Of The Day, From A Dusty Bookshelf, All That Great Heart Lying Still, Piano Black, Love, Imaginaerum
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Taikatalvi, Storytime, Ghost River, Slow, Love, Slow, I Want My Tears Back, Scaretale, Arabesque, Turn Loose The Mermaids, Rest Calm, The Crow, The Owl And The Dove, Last Ride Of The Day, From A Dusty Bookshelf, All That Great Heart Lying Still, Piano Black, Love, Imaginaerum
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Nightwish - Imaginaerum (0727361285883) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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