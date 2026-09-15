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L'Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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L'Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка

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L&#039;Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка - фото 1
L&#039;Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
LEstate Di San Martino
Альбом (сингл)
Kim
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • L&#039;Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка - фото 1
  • L&#039;Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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L'Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
LEstate Di San Martino
Альбом (сингл)
Kim
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара L'Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cretto, Sul Prato, Inanna, Gocce, Libera, Il Ciclope, Il Monaco Pierre, Immaginami, Caleidoscopio, Tewar

Отзывы о товаре L'Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
LEstate Di San Martino
Альбом (сингл)
Kim
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cretto, Sul Prato, Inanna, Gocce, Libera, Il Ciclope, Il Monaco Pierre, Immaginami, Caleidoscopio, Tewar
Самовывоз
Доставка
Отзывы


L'Estate Di San Martino - Kim (8016158317046) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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