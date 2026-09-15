Korn - Korn (8718469536375) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
Korn
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 629624
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Загружаем...
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469536375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
Korn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Blind, Ball Tongue, Need to, Clown, Divine, Faget, Shoots and Ladders, Predictable, Fake, Lies, Helmet in the Bush, Daddy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Korn - Korn (8718469536375) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469536375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
Korn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Blind, Ball Tongue, Need to, Clown, Divine, Faget, Shoots and Ladders, Predictable, Fake, Lies, Helmet in the Bush, Daddy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Korn - Korn (8718469536375) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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