Top.Mail.Ru
The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 4
The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Space Revolver
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629527
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Space Revolver
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом группы The Flower Kings, вышедший в 2000 году. Впервые на виниле! Переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте содержит версию альбома на CD и LP-буклет. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая к его сольному альбому The Flower King. За девятнадцать лет они выпустили около 30 часов музыки. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать Retropolis и Back tn the World of Adventures).

Отзывы о товаре The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Space Revolver
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Пятый студийный альбом группы The Flower Kings, вышедший в 2000 году. Впервые на виниле! Переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте содержит версию альбома на CD и LP-буклет. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая к его сольному альбому The Flower King. За девятнадцать лет они выпустили около 30 часов музыки. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать Retropolis и Back tn the World of Adventures).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Space Revolver (0196587197018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...