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The Flower Kings - Retropolis (0194399568613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - Retropolis (0194399568613) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 1
Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 2
Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 3
Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 4
Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 5
Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 6
Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 7
Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 1
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 2
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 3
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 4
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 5
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 6
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 7
  • Виниловая пластинка Flower Kings, The, Retropolis (0194399568613) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flower Kings - Retropolis (0194399568613) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Retropolis (0194399568613) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rhythm Of Life, Retropolis, Rhythm Of The Sea, There Is More To This World, Romancing The City, The Melting Pot, Silent Sorrow, The Judas Kiss, Retropolis By Night, Flora Majora, The Road Back Home

Отзывы о товаре The Flower Kings - Retropolis (0194399568613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rhythm Of Life, Retropolis, Rhythm Of The Sea, There Is More To This World, Romancing The City, The Melting Pot, Silent Sorrow, The Judas Kiss, Retropolis By Night, Flora Majora, The Road Back Home
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Retropolis (0194399568613) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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