Top.Mail.Ru
Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 1
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 2
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 3
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 4
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 5
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 6
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 7
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 8
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 9
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 10
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 11
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 12
Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 1
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 2
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 3
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 4
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 5
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 6
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 7
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 8
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 9
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 10
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 11
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 12
  • Виниловая пластинка Corea, Chick, Plays (0888072171473) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка

На альбоме Plays Чик Кориа радует поклонников удивительными сочетаниями своих любимых влияний, а также спонтанными импровизациями и собственными первоклассными композициями в интимной, захватывающей живой коллекции. Несмотря на то, что сольные поиски Кореа как всегда носят исследовательский и изобретательный характер, на Plays царит атмосфера сотрудничества. Это обусловлено не только теплыми и остроумными диалогами великого джазмена с аудиторией, но и тем, как он устанавливает связи со знаменитыми композиторами, творчеству которых он отдает дань уважения. Он также вводит этих композиторов в диалог друг с другом, объединяя любимые произведения таким образом, что обнаруживаются удивительные общие черты, соединяющие стили, жанры и эпохи от Моцарта до наших дней. Композиторы, вошедшие в альбом Plays, представляют широкий спектр фортепианного влияния Кориа. Он погружается далеко в классический репертуар, исполняя произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Доменико Скарлатти, Александра Скрябина и Фредерика Шопена - всего 300 лет музыкальной истории. Его формирующее джазовое влияние - это Билл Эванс и, конечно же, Телониус Монк, а красота босса-новы Антонио Карлоса Жобима добавляет неизменно важные латинские тона, которые уже давно подчеркивают музыку Кореа. Великий американский песенник предлагает Гершвинов и Джерома Керна, а Стиви Уандер, похоже, предлагает более современное поп-чувство.

Отзывы о товаре Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
На альбоме Plays Чик Кориа радует поклонников удивительными сочетаниями своих любимых влияний, а также спонтанными импровизациями и собственными первоклассными композициями в интимной, захватывающей живой коллекции. Несмотря на то, что сольные поиски Кореа как всегда носят исследовательский и изобретательный характер, на Plays царит атмосфера сотрудничества. Это обусловлено не только теплыми и остроумными диалогами великого джазмена с аудиторией, но и тем, как он устанавливает связи со знаменитыми композиторами, творчеству которых он отдает дань уважения. Он также вводит этих композиторов в диалог друг с другом, объединяя любимые произведения таким образом, что обнаруживаются удивительные общие черты, соединяющие стили, жанры и эпохи от Моцарта до наших дней. Композиторы, вошедшие в альбом Plays, представляют широкий спектр фортепианного влияния Кориа. Он погружается далеко в классический репертуар, исполняя произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Доменико Скарлатти, Александра Скрябина и Фредерика Шопена - всего 300 лет музыкальной истории. Его формирующее джазовое влияние - это Билл Эванс и, конечно же, Телониус Монк, а красота босса-новы Антонио Карлоса Жобима добавляет неизменно важные латинские тона, которые уже давно подчеркивают музыку Кореа. Великий американский песенник предлагает Гершвинов и Джерома Керна, а Стиви Уандер, похоже, предлагает более современное поп-чувство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...