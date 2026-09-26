Bon Jovi, Bon Jovi (0602547029195) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 629432
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bon Jovi, Bon Jovi (0602547029195) виниловая пластинка
Переиздание дебютного альбома Bon Jovi 1985 года. Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet (1986). В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Переиздание дебютного альбома Bon Jovi 1985 года. Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet (1986). В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bon Jovi, Bon Jovi (0602547029195) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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