James Bay - Leap (0602445461028) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Leap
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 629421
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Leap
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Bay - Leap (0602445461028) виниловая пластинка
Третий студийный альбом британского автора-исполнителя Джеймса Бэя, вышедший в 2022 году. В первую неделю после выхода альбом занимал четвёртую строчку британского хит-парада UK Albums Chart. Издание на чёрном виниле в разворотном конверте. Джеймс Бэй - британский инди-рок музыкант, певец, композитор и гитарист. В феврале 2015 года стал лауреатом премии Brit Awards в категории Выбор критиков. 7 декабря 2015 года был номинирован на три премии Грэмми-2016 в категориях Лучший новый артист, Лучший рок-альбом (Chaos and The Calm) и Лучшая рок-песня (Hold Back The River).
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Leap
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Третий студийный альбом британского автора-исполнителя Джеймса Бэя, вышедший в 2022 году. В первую неделю после выхода альбом занимал четвёртую строчку британского хит-парада UK Albums Chart. Издание на чёрном виниле в разворотном конверте. Джеймс Бэй - британский инди-рок музыкант, певец, композитор и гитарист. В феврале 2015 года стал лауреатом премии Brit Awards в категории Выбор критиков. 7 декабря 2015 года был номинирован на три премии Грэмми-2016 в категориях Лучший новый артист, Лучший рок-альбом (Chaos and The Calm) и Лучшая рок-песня (Hold Back The River).
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
James Bay - Leap (0602445461028) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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