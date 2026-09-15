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Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка

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Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 1
Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 2
Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 3
Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 4
Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Franco Battiato
Альбом (сингл)
Foetus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 1
  • Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 2
  • Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 3
  • Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 4
  • Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629419
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158116557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Franco Battiato
Альбом (сингл)
Foetus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158116557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Franco Battiato
Альбом (сингл)
Foetus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franco Battiato - Foetus (coloured) (8016158116557) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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