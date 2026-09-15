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Chet Baker - Sextet & Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Sextet & Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка

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Chet Baker - Sextet &amp; Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Sextet &amp; Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Sextet &amp; Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sextet & Quartet
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Sextet &amp; Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Sextet &amp; Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Sextet &amp; Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker - Sextet & Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883215768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sextet & Quartet
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Sextet & Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Chet Baker - Sextet & Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883215768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sextet & Quartet
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Sextet & Quartet (coloured) (8004883215768) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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