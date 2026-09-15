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Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка

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Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка - фото 1
Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка - фото 2
Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Albert Ayler
Альбом (сингл)
Hilversum Session
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка - фото 1
  • Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка - фото 2
  • Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
OUR SWIMMER
Barcode
[0769791973701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Albert Ayler
Альбом (сингл)
Hilversum Session
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
OUR SWIMMER
Barcode
[0769791973701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Albert Ayler
Альбом (сингл)
Hilversum Session
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Albert Ayler - Hilversum Session (0769791973701) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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