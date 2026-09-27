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Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка

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Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 1
Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 2
Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 3
Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 4
Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 5
Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Largo
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 1
  • Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 2
  • Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 3
  • Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 4
  • Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 5
  • Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627729
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597904901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Largo
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: When It Rains, Youre Vibing Me, Dusty McNugget, Dropjes, Paranoid Android, Franklin Avenue, Sabbath, Dear Prudence, Free Willy, Alvarado, Wave / Mother Natures Son, I Do



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Brad Mehldau - Largo (0075597904901) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597904901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Largo
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: When It Rains, Youre Vibing Me, Dusty McNugget, Dropjes, Paranoid Android, Franklin Avenue, Sabbath, Dear Prudence, Free Willy, Alvarado, Wave / Mother Natures Son, I Do


Теги товара: Джаз
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Отзывы


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