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0602498878965, Eminem, Curtain Call виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0602498878965, Eminem, Curtain Call виниловая пластинка

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0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 1
0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 2
0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 3
0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 1
  • 0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 2
  • 0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 3
  • 0602498878965, Виниловая пластинка Eminem, Curtain Call - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0602498878965, Eminem, Curtain Call виниловая пластинка
6 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара 0602498878965, Eminem, Curtain Call виниловая пластинка

Curtain Call: The Hits (рус. «Занавес опущен: Хиты») — альбом-компиляция, который выпустил американский рэпер Eminem. До выхода сборник ошибочно считался шестым студийным альбомом, но Curtain Call: The Hits — это сборник лучших хитов, включающий три новых песни.

Отзывы о товаре 0602498878965, Eminem, Curtain Call виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Curtain Call: The Hits (рус. «Занавес опущен: Хиты») — альбом-компиляция, который выпустил американский рэпер Eminem. До выхода сборник ошибочно считался шестым студийным альбомом, но Curtain Call: The Hits — это сборник лучших хитов, включающий три новых песни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602498878965, Eminem, Curtain Call виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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