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Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка

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Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 1
Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 2
Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 3
Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Catherine Russell
Альбом (сингл)
Send For Me
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 1
  • Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 2
  • Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 3
  • Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043856916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Catherine Russell
Альбом (сингл)
Send For Me
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Did I Remember, Send For Me, At The Swing Cats Ball, Make It Last, Going Back To Orleans, Blue And Sentimental, You Can Fly High, East Of The Sun (And West Of The Moon), In The Night, You Stepped Out Of A Dream, Sticks And Stones, Million Dollar Smile



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043856916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Catherine Russell
Альбом (сингл)
Send For Me
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Did I Remember, Send For Me, At The Swing Cats Ball, Make It Last, Going Back To Orleans, Blue And Sentimental, You Can Fly High, East Of The Sun (And West Of The Moon), In The Night, You Stepped Out Of A Dream, Sticks And Stones, Million Dollar Smile


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Catherine Russell - Send For Me (0604043856916) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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