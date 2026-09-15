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Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка

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Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 1
Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 2
Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 3
Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 4
Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 5
Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kurt Rosenwinkel Quartet
Альбом (сингл)
Intuit
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 1
  • Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 2
  • Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 3
  • Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 4
  • Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 5
  • Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627648
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kurt Rosenwinkel Quartet
Альбом (сингл)
Intuit
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: How Deep Is The Ocean, Conception I, Darn That Dream, Dewey Square, When Sunny Gets Blue, Sippin At Bells, Epiphany, Segment, Summertime, Conception II



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kurt Rosenwinkel Quartet
Альбом (сингл)
Intuit
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: How Deep Is The Ocean, Conception I, Darn That Dream, Dewey Square, When Sunny Gets Blue, Sippin At Bells, Epiphany, Segment, Summertime, Conception II


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kurt Rosenwinkel - Intuit (Audiophile Edition) (8435395503515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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