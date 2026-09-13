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Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка

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Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 7
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 8
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 9
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 10
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 11
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 12
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 7
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 8
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 9
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 10
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 11
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 12
  • Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708216
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624834915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. LP 1 From Zero, 2. The Emptiness Machine, 3. Cut the Bridge, 4. Heavy is the Crown, 5. Over Each Other, 6. Casualty, 7. Overflow, 8. Two Faced, 9. Stained, 10. IGYEIH, 11. Good Things Go, 12. LP 1 Up From the Bottom, 13. Unshatter, 14. Let You Fade, 15. The Emptiness Machine (Live), 16. Heavy is the Crown (Live), 17. Over Each Other (Live), 18. Casualty (Live), 19. Two Faced (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка

Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624834915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. LP 1 From Zero, 2. The Emptiness Machine, 3. Cut the Bridge, 4. Heavy is the Crown, 5. Over Each Other, 6. Casualty, 7. Overflow, 8. Two Faced, 9. Stained, 10. IGYEIH, 11. Good Things Go, 12. LP 1 Up From the Bottom, 13. Unshatter, 14. Let You Fade, 15. The Emptiness Machine (Live), 16. Heavy is the Crown (Live), 17. Over Each Other (Live), 18. Casualty (Live), 19. Two Faced (Live)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Linkin Park - From Zero (Deluxe) (Translucent Emerald Green) (0093624834915) виниловая пластинка


Теги товара: Linkin Park
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Отзывы


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