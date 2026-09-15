Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка
Out Of The Cool - переиздание студийного альбома канадского и американского джазового музыканта Гила Эванса, первоначально выпущенного в 1961 году. Гил Эванс - канадский и американский джаз-музыкант (пианист), композитор и руководитель джаз-оркестра. В начале 1950-х Дж. Эванс работает аранжировщиком на радио и телевидении, в 1952 выступает вместе с Маллигеном в клубе Basin Street East, в 1957-1963 годах играет вместе с Майлзом Дэвисом. В 1957 Эванс организует свой третий по счёту джаз-оркестр The Gil Evans Orchestra, в том же году осенью записывает свой первый альбом Big Stuff. В 1958 году ему следует Bottle Old Wine, и в конце 1960 - программный Out of the Cool. В 1968 году Эванс записывает свой латиноамериканский альбом с певицей Аструд Жилберту - Look to the Rainbow. С 1970 года Гил Эванс начинает работать с электронной музыкой, в частности в джаз-роке и фри-джазе. В 1969-1971 годах создаётся альбом Blues In Orbit, в 1971 году - Where Flamingos Fly, в 1973 - Svengali. В 1974 году Гил Эванс устраивает грандиозный концерт в нью-йоркском Карнеги-холле. В 70-е - 80-е годы XX века также следуют многочисленные гастрольные турне музыканта - в Японию (1972, 1976), в Швейцарию, Францию, Италию, Швецию (1974), Польшу (1976), Германию (1978), Данию, Францию, Италию, Финляндию (1981), Англию (1983). Из альбомов Дж. Эванса, вышедших в последние годы его жизни, следует назвать Pristress (1977), Live At The Public Theatre (1980), Live At Sweet Basil и Farewell (1984-88). Совместно с Ли Коницем был сделан альбом Heroes &amp;amp;amp; Anti-Heroes (1980).
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