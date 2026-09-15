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Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка

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Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка - фото 1
Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка - фото 2
Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
Sunrise Reprise
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
Sunrise Reprise
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sunrise and Joshua Tree, Southbound, Serpentine, The Peanut, Nowhere, Now Here/Sunrise Reprise



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
Sunrise Reprise
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sunrise and Joshua Tree, Southbound, Serpentine, The Peanut, Nowhere, Now Here/Sunrise Reprise


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Potter - Sunrise Reprise (5060509791422) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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