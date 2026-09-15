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David Pastor - The Film Sessions (6040431183280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Pastor - The Film Sessions (6040431183280) виниловая пластинка

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David Pastor - The Film Sessions (6040431183280) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Pastor
Альбом (сингл)
The Film Sessions
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627631
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Pastor - The Film Sessions (6040431183280) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[6040431183280]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Pastor
Альбом (сингл)
The Film Sessions
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Pastor - The Film Sessions (6040431183280) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: You’ve Got a Friend in Me, Manha De Carnaval, La Valse D’Amelie, My Favorite Things, Chinatown, Maniac, Moon River, Stayin’ Alive, If I Were A Bell



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре David Pastor - The Film Sessions (6040431183280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[6040431183280]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Pastor
Альбом (сингл)
The Film Sessions
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: You’ve Got a Friend in Me, Manha De Carnaval, La Valse D’Amelie, My Favorite Things, Chinatown, Maniac, Moon River, Stayin’ Alive, If I Were A Bell


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Pastor - The Film Sessions (6040431183280) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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