The Orb - Prism (0711297536515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Prism
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 627627
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5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297536515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Prism
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
H.O.M.E. (High Orbs Mini Earths), Why Can You Be In Two Places @ Once When You're Not Anywhere At All... Where's Gary Mix, A Ghetto Love Story, Picking Tea Leaves & Chasing Butterflies, Tiger, Dragon Of The Ocean (Dogon Mix), The Beginning Of The End, Living In Recycled Times, Prism
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Orb - Prism (0711297536515) виниловая пластинка
"Prism" - семнадцатый студийный альбом английского эмбиент-хаус дуэта the Orb. Альбом был выпущен 28 апреля 2023 года на лейбле Cooking Vinyl. В его записи приняли участие Youth, Виолета Виччи, Gaudi, Дэвид Харроу, Леандро Фреско, Джоно Подмор и Дэвид Лофтс, а также вокалисты Эрик фон Скайуокер, Энди Кейн и Рэйчел Д'арси.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297536515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Prism
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
H.O.M.E. (High Orbs Mini Earths), Why Can You Be In Two Places @ Once When You're Not Anywhere At All... Where's Gary Mix, A Ghetto Love Story, Picking Tea Leaves & Chasing Butterflies, Tiger, Dragon Of The Ocean (Dogon Mix), The Beginning Of The End, Living In Recycled Times, Prism
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
"Prism" - семнадцатый студийный альбом английского эмбиент-хаус дуэта the Orb. Альбом был выпущен 28 апреля 2023 года на лейбле Cooking Vinyl. В его записи приняли участие Youth, Виолета Виччи, Gaudi, Дэвид Харроу, Леандро Фреско, Джоно Подмор и Дэвид Лофтс, а также вокалисты Эрик фон Скайуокер, Энди Кейн и Рэйчел Д'арси.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Orb - Prism (0711297536515) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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