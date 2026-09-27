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4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка

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4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 1
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 2
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 3
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 4
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 5
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 6
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 7
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 8
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 9
4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dan McCafferty
Альбом (сингл)
Last Testament
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 1
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 2
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 3
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 4
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 5
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 6
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 7
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 8
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 9
  • 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627606
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759142010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dan McCafferty
Альбом (сингл)
Last Testament
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
You And Me, Why, Looking Back, Tell Me, I Can't Find The One For Me, Look At The Song In My Eyes, Home Is Where The Heart Is, My Baby, Refugee, Mafia, Sunshine, Nobody's Home, Right To Fail, Bring It On Back, You And Me (Acoustic)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка

Новый сольный альбом фронтмена легендарных NAZARETH Дэна МакКафферти. Очень мало классических рок-вокалистов, голос которых вы узнаете после того, как они возьмут всего несколько нот. Одним из них является голос бывшего фронтмена шотландских рокеров Nazareth: легендарного Дэна Маккаферти. После почти пятидесяти лет работы с группой Дэну пришлось уйти в отставку по состоянию здоровья. Однако этот уникальный инструмент, его голос, все еще способен сносить крышу. «Last Testament» с пятнадцатью треками представляет собой блестящий альбом с полным ассортиментом разноплановой лирики и музыки. Есть рок, например, «My Baby» и «Bring It On Back», есть песни рефлексии, такие как «You And Me», «Looking Back» и очень эмоциональный первый сингл «Tell Me» плюс «Sunshine» (при участии одного из основателей Nazareth, товарища по группе Pete Agnew), которые являются нежными песнями о любви. Дэн объединился с чешским композитором, аккордеонистом и клавишным мастером Карелом Мариком, который является автором всей музыки и музыкальным продюсером альбома, Дэн написал все тексты песен. «Last Testament» - уникальный выдающийся альбом, который удивит, бросит вызов и восхитит своих бесчисленных поклонников по всему миру.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759142010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dan McCafferty
Альбом (сингл)
Last Testament
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
You And Me, Why, Looking Back, Tell Me, I Can't Find The One For Me, Look At The Song In My Eyes, Home Is Where The Heart Is, My Baby, Refugee, Mafia, Sunshine, Nobody's Home, Right To Fail, Bring It On Back, You And Me (Acoustic)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый сольный альбом фронтмена легендарных NAZARETH Дэна МакКафферти. Очень мало классических рок-вокалистов, голос которых вы узнаете после того, как они возьмут всего несколько нот. Одним из них является голос бывшего фронтмена шотландских рокеров Nazareth: легендарного Дэна Маккаферти. После почти пятидесяти лет работы с группой Дэну пришлось уйти в отставку по состоянию здоровья. Однако этот уникальный инструмент, его голос, все еще способен сносить крышу. «Last Testament» с пятнадцатью треками представляет собой блестящий альбом с полным ассортиментом разноплановой лирики и музыки. Есть рок, например, «My Baby» и «Bring It On Back», есть песни рефлексии, такие как «You And Me», «Looking Back» и очень эмоциональный первый сингл «Tell Me» плюс «Sunshine» (при участии одного из основателей Nazareth, товарища по группе Pete Agnew), которые являются нежными песнями о любви. Дэн объединился с чешским композитором, аккордеонистом и клавишным мастером Карелом Мариком, который является автором всей музыки и музыкальным продюсером альбома, Дэн написал все тексты песен. «Last Testament» - уникальный выдающийся альбом, который удивит, бросит вызов и восхитит своих бесчисленных поклонников по всему миру.
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