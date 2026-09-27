4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка
Новый сольный альбом фронтмена легендарных NAZARETH Дэна МакКафферти. Очень мало классических рок-вокалистов, голос которых вы узнаете после того, как они возьмут всего несколько нот. Одним из них является голос бывшего фронтмена шотландских рокеров Nazareth: легендарного Дэна Маккаферти. После почти пятидесяти лет работы с группой Дэну пришлось уйти в отставку по состоянию здоровья. Однако этот уникальный инструмент, его голос, все еще способен сносить крышу. «Last Testament» с пятнадцатью треками представляет собой блестящий альбом с полным ассортиментом разноплановой лирики и музыки. Есть рок, например, «My Baby» и «Bring It On Back», есть песни рефлексии, такие как «You And Me», «Looking Back» и очень эмоциональный первый сингл «Tell Me» плюс «Sunshine» (при участии одного из основателей Nazareth, товарища по группе Pete Agnew), которые являются нежными песнями о любви. Дэн объединился с чешским композитором, аккордеонистом и клавишным мастером Карелом Мариком, который является автором всей музыки и музыкальным продюсером альбома, Дэн написал все тексты песен. «Last Testament» - уникальный выдающийся альбом, который удивит, бросит вызов и восхитит своих бесчисленных поклонников по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитНепара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитНевидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитIggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитGreen Day - Saviors (0093624870692) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Cle...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитMuse - Absolution (0825646909445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитPantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитThe Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитEurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJamiroquai - Emergency On Planet Earth (2Lp) (0889854538811) вин...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJudas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пл...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластинка