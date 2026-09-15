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Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка

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Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 1
Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 2
Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 3
Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 4
Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roberta Gambarini
Альбом (сингл)
Easy To Love
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 1
  • Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 2
  • Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 3
  • Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 4
  • Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0798747708418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roberta Gambarini
Альбом (сингл)
Easy To Love
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Audiophile Signature Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0798747708418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roberta Gambarini
Альбом (сингл)
Easy To Love
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Audiophile Signature Edition
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roberta Gambarini - Easy To Love (Audiophile) (0798747708418) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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