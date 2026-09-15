Top.Mail.Ru
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 1
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 2
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 3
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 4
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 5
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 6
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 7
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 8
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 9
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 10
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 11
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Edgar Froese
Альбом (сингл)
Ages
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 1
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 2
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 3
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 4
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 5
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 6
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 7
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 8
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 9
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 10
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 11
  • Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477835484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Edgar Froese
Альбом (сингл)
Ages
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477835484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Edgar Froese
Альбом (сингл)
Ages
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Edgar Froese - Ages (coloured) (3700477835484) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...