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Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 4
Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Sunlight
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 4
  • Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 530 руб.  4 544 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626817
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Sunlight
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Sunlight (8719262004733) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Sunlight
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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