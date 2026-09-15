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J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка

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J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 1
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 2
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 3
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 4
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 5
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 6
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 7
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 8
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 9
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
The Off-Season
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 1
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 2
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 3
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 4
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 5
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 6
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 7
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 8
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 9
  • J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0810061165194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
The Off-Season
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х31х1
Вес, г.
200

Описание товара J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка

Студийный альбом 2021 года рэпера J. Cole. Релиз представлен на черном виниле. Джермейн Ламар Коул - американский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом J. Cole. Широкую известность получил после выхода дебютного микстейпа The Come Up. Затем, будучи артистом звукозаписывающей компании Roc Nation, он выпускает два микстейпа: The Warm Up и Friday Night Lights. Дебютный студийный альбом Коула Cole World: The Sideline Story дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200, впоследствии получив платиновый сертификат. Следующие два проекта артиста, а именно: Born Sinner и 2014 Forest Hills Drive были встречены положительными отзывами музыкальных критиков, а позже оба альбома стали платиновыми. Вдобавок, на 58-й церемонии вручения наград Грэмми, 2014 Forest Hills Drive был номинирован в категории Лучший рэп-альбом», а также стал первым за последние 25 лет рэп-альбомом, который удостоился платиновой верификации без гостевых куплетов на альбоме. Помимо прочего, Коул на протяжении всей своей карьеры продюсирует как собственные треки, так и треки других артистов, вроде Кендрика Ламара и Джанет Джексон. В свою очередь он является создателем лейбла Dreamville Records. 9 декабря 2016 Коул обнародовал свой четвёртый студийный альбом под названием 4 Your Eyez Only, а 20 апреля 2018 он представил пятый студийный альбом KOD.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0810061165194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
The Off-Season
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Студийный альбом 2021 года рэпера J. Cole. Релиз представлен на черном виниле. Джермейн Ламар Коул - американский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом J. Cole. Широкую известность получил после выхода дебютного микстейпа The Come Up. Затем, будучи артистом звукозаписывающей компании Roc Nation, он выпускает два микстейпа: The Warm Up и Friday Night Lights. Дебютный студийный альбом Коула Cole World: The Sideline Story дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200, впоследствии получив платиновый сертификат. Следующие два проекта артиста, а именно: Born Sinner и 2014 Forest Hills Drive были встречены положительными отзывами музыкальных критиков, а позже оба альбома стали платиновыми. Вдобавок, на 58-й церемонии вручения наград Грэмми, 2014 Forest Hills Drive был номинирован в категории Лучший рэп-альбом», а также стал первым за последние 25 лет рэп-альбомом, который удостоился платиновой верификации без гостевых куплетов на альбоме. Помимо прочего, Коул на протяжении всей своей карьеры продюсирует как собственные треки, так и треки других артистов, вроде Кендрика Ламара и Джанет Джексон. В свою очередь он является создателем лейбла Dreamville Records. 9 декабря 2016 Коул обнародовал свой четвёртый студийный альбом под названием 4 Your Eyez Only, а 20 апреля 2018 он представил пятый студийный альбом KOD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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