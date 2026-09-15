J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка
Студийный альбом 2021 года рэпера J. Cole. Релиз представлен на черном виниле. Джермейн Ламар Коул - американский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом J. Cole. Широкую известность получил после выхода дебютного микстейпа The Come Up. Затем, будучи артистом звукозаписывающей компании Roc Nation, он выпускает два микстейпа: The Warm Up и Friday Night Lights. Дебютный студийный альбом Коула Cole World: The Sideline Story дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200, впоследствии получив платиновый сертификат. Следующие два проекта артиста, а именно: Born Sinner и 2014 Forest Hills Drive были встречены положительными отзывами музыкальных критиков, а позже оба альбома стали платиновыми. Вдобавок, на 58-й церемонии вручения наград Грэмми, 2014 Forest Hills Drive был номинирован в категории Лучший рэп-альбом», а также стал первым за последние 25 лет рэп-альбомом, который удостоился платиновой верификации без гостевых куплетов на альбоме. Помимо прочего, Коул на протяжении всей своей карьеры продюсирует как собственные треки, так и треки других артистов, вроде Кендрика Ламара и Джанет Джексон. В свою очередь он является создателем лейбла Dreamville Records. 9 декабря 2016 Коул обнародовал свой четвёртый студийный альбом под названием 4 Your Eyez Only, а 20 апреля 2018 он представил пятый студийный альбом KOD.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитGhost - Infestissumam (0602537343737) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре J. Cole - The Off-Season (0810061165194) виниловая пластинка