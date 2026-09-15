Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) виниловая пластинка
Студийный альбом 2020 года британского исполнителя Yungblud. Релиз представлен на белом виниле. Доминик Ричард Харрисон (наиболее известный как Yungblud) - английский певец, автор песен и музыкант родом из Донкастера (Саут-Йоркшир, Англия). Его песни начали набирать популярность в 2017 году. Yungblud записал песню вместе с Шарлоттой Лоуренс, которая стала саундтреком к сериалу 13 причин почему. Его дебютный альбом был выпущен 6 июля 2018 года. В феврале 2019 Yungblud и Холзи выпустили песню 11 minutes. Эта работа помогла Доминику привлечь большое количество внимания на YouTube. К октябрю 2019 года клип на песню 11 minutes является самой просматриваемой работой Yungblud на YouTube. Наибольшее влияние на его музыку, по словам Доминика, оказали The Beatles, Боб Дилан, Arctic Monkeys, Eminem, Lady Gaga и The Clash.
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