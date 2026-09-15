Yes - Time And A Word (8718469534807) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
TIME AND A WORD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 626766
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Загружаем...
4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469534807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
TIME AND A WORD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Opportunity Necessary, No Experience Needed, Then, Everydays, Sweet Dreams, The Prophet, Clear Days, Astral Traveller, Time And A Word
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Time And A Word (8718469534807) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Opportunity Necessary, No Experience Needed, Then, Everydays, Sweet Dreams, The Prophet, Clear Days, Astral Traveller, Time And A Word
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469534807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
TIME AND A WORD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Opportunity Necessary, No Experience Needed, Then, Everydays, Sweet Dreams, The Prophet, Clear Days, Astral Traveller, Time And A Word
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Opportunity Necessary, No Experience Needed, Then, Everydays, Sweet Dreams, The Prophet, Clear Days, Astral Traveller, Time And A Word
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Yes - Time And A Word (8718469534807) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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