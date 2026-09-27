Yes - Magnification (4029759143161) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Magnification
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626765
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759143161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Magnification
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Magnification, Spirit Of Survival, Don't Go, Give Love Each Day, Can't You Imagine, We Agree, Soft As A Dove, Dreamtime, In The Presence Of..., Time Is Time
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered For Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Yes - Magnification (4029759143161) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание студийного альбома 2001 рок-группы Yes. Сторона D содержит гравировку. Британская рок-группа Yes была основана в 1968 году в Лондоне и в основном играет в жанрах прогрессив, симфони, арт и психодел-рок. За время своего существования коллектив постоянно менялся, но это не помешало группе достичь вершины славы и завоевать множество поклонников. Самыми популярными стали пластинки "Tales from Topographic Oceans" и "Going for the One", которые заняли первые позиции британского чарта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитЛаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (White Vinyl) (46...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитЛаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (4610297802032) в...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759143161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Magnification
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Magnification, Spirit Of Survival, Don't Go, Give Love Each Day, Can't You Imagine, We Agree, Soft As A Dove, Dreamtime, In The Presence Of..., Time Is Time
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered For Vinyl
Страна производитель
США
Лимитированное переиздание студийного альбома 2001 рок-группы Yes. Сторона D содержит гравировку. Британская рок-группа Yes была основана в 1968 году в Лондоне и в основном играет в жанрах прогрессив, симфони, арт и психодел-рок. За время своего существования коллектив постоянно менялся, но это не помешало группе достичь вершины славы и завоевать множество поклонников. Самыми популярными стали пластинки "Tales from Topographic Oceans" и "Going for the One", которые заняли первые позиции британского чарта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Yes - Magnification (4029759143161) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yes - Magnification (4029759143161) виниловая пластинка