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Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка

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Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 1
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 2
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 3
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 4
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 5
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 6
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 7
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 8
Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Entering Heaven Alive
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 6
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 7
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 8
  • Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810074421065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Entering Heaven Alive
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Tip From You To Me, All Along The Way, Help Me Along, Love Is Selfish, I've Got You Surrounded (With My Love), Queen Of The Bees, A Tree On Fire From Within, If I Die Tomorrow, Please God, Don't Tell Anyone, A Madman From Manhattan, Taking Me Back (Gently)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Tip From You To Me, All Along The Way, Help Me Along, Love Is Selfish, I've Got You Surrounded (With My Love), Queen Of The Bees, A Tree On Fire From Within, If I Die Tomorrow, Please God, Don't Tell Anyone, A Madman From Manhattan, Taking Me Back (Gently)

Отзывы о товаре Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810074421065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Entering Heaven Alive
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Tip From You To Me, All Along The Way, Help Me Along, Love Is Selfish, I've Got You Surrounded (With My Love), Queen Of The Bees, A Tree On Fire From Within, If I Die Tomorrow, Please God, Don't Tell Anyone, A Madman From Manhattan, Taking Me Back (Gently)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Tip From You To Me, All Along The Way, Help Me Along, Love Is Selfish, I've Got You Surrounded (With My Love), Queen Of The Bees, A Tree On Fire From Within, If I Die Tomorrow, Please God, Don't Tell Anyone, A Madman From Manhattan, Taking Me Back (Gently)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack White - Entering Heaven Alive (0810074421065) виниловая пластинка - по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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