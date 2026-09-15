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Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка

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Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 1
Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 2
Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 3
Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 4
Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 5
Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 6
Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Vaya Con Dios
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 1
  • Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 2
  • Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 3
  • Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 4
  • Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 5
  • Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 6
  • Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262006645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Vaya Con Dios
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pauvre Diable (The Ultimate Collection Mix), Just A Friend Of Mine, Don't Cry For Louie, Philadelphia, Puerto Rico, Johnny, I Don't Want To Know, Nah Neh Nah, Travelling Light, What's A Woman?, Heading For A Fall, Far Gone Now, Time Flies, Forever Blue, Farewell Song, Stay With Me, Don't Break My Heart, Je L'Aime, Je L'Aime, Don't Deny, Some Like It Hot, What's A Woman?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pauvre Diable (The Ultimate Collection Mix), Just A Friend Of Mine, Don't Cry For Louie, Philadelphia, Puerto Rico, Johnny, I Don't Want To Know, Nah Neh Nah, Travelling Light, What's A Woman?, Heading For A Fall, Far Gone Now, Time Flies, Forever Blue, Farewell Song, Stay With Me, Don't Break My Heart, Je L'Aime, Je L'Aime, Don't Deny, Some Like It Hot, What's A Woman?



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262006645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Vaya Con Dios
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pauvre Diable (The Ultimate Collection Mix), Just A Friend Of Mine, Don't Cry For Louie, Philadelphia, Puerto Rico, Johnny, I Don't Want To Know, Nah Neh Nah, Travelling Light, What's A Woman?, Heading For A Fall, Far Gone Now, Time Flies, Forever Blue, Farewell Song, Stay With Me, Don't Break My Heart, Je L'Aime, Je L'Aime, Don't Deny, Some Like It Hot, What's A Woman?
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pauvre Diable (The Ultimate Collection Mix), Just A Friend Of Mine, Don't Cry For Louie, Philadelphia, Puerto Rico, Johnny, I Don't Want To Know, Nah Neh Nah, Travelling Light, What's A Woman?, Heading For A Fall, Far Gone Now, Time Flies, Forever Blue, Farewell Song, Stay With Me, Don't Break My Heart, Je L'Aime, Je L'Aime, Don't Deny, Some Like It Hot, What's A Woman?


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vaya Con Dios - Ultimate Collection (8719262006645) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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