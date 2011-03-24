Top.Mail.Ru
Nina Simone - Silk & Soul (8713748981037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nina Simone - Silk & Soul (8713748981037) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2011
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Silk & Soul
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626668
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2011
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Silk & Soul
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Silk & Soul (8713748981037) виниловая пластинка

Silk &amp; Soul - тринадцатый студийный альбом Нины Симон, выпущенный в октябре 1967 года компанией RCA Victor. В него вошли композиции Go to Hell и кавер-версия песни I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Юнис Кэтлин Уэймон (21 февраля 1933 г. - 21 апреля 2003 г.), профессионально известная как Нина Симон – культовая американская певица, автором песен, пианистка и активистка движения за гражданские права. Ее музыка охватывает многие музыкальные стили, включая классику, фолк, госпел, блюз, джаз, R&amp;B и поп. Симон, шестая из восьми детей, родившихся в бедной семье в Трайоне, Северная Каролина, изначально стремилась стать концертирующей пианисткой. С помощью нескольких сторонников в своем родном городе она поступила в Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке. Затем она подала заявку на стипендию для обучения в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии, куда ей было отказано в поступлении, несмотря на хорошо проведенное прослушивание, которое она объяснила расизмом. В 2003 году, всего за несколько дней до ее смерти, Институт присвоил ей почетную степень.

Отзывы о товаре Nina Simone - Silk & Soul (8713748981037) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2011
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Silk & Soul
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Silk &amp; Soul - тринадцатый студийный альбом Нины Симон, выпущенный в октябре 1967 года компанией RCA Victor. В него вошли композиции Go to Hell и кавер-версия песни I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Юнис Кэтлин Уэймон (21 февраля 1933 г. - 21 апреля 2003 г.), профессионально известная как Нина Симон – культовая американская певица, автором песен, пианистка и активистка движения за гражданские права. Ее музыка охватывает многие музыкальные стили, включая классику, фолк, госпел, блюз, джаз, R&amp;B и поп. Симон, шестая из восьми детей, родившихся в бедной семье в Трайоне, Северная Каролина, изначально стремилась стать концертирующей пианисткой. С помощью нескольких сторонников в своем родном городе она поступила в Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке. Затем она подала заявку на стипендию для обучения в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии, куда ей было отказано в поступлении, несмотря на хорошо проведенное прослушивание, которое она объяснила расизмом. В 2003 году, всего за несколько дней до ее смерти, Институт присвоил ей почетную степень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - Silk & Soul (8713748981037) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...