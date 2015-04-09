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Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка

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Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.04.2015
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Nuff Said!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626666
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bcd
Barcode
[8718469535248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.04.2015
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Nuff Said!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка

Альбом джазовой певицы/пианистки/автора песен Нины Симон. Он был записан (за исключением треков на музыкальной ярмарке в Вестбери, 7 апреля 1968 года, через три дня после убийства Мартина Лютера Кинга-младшего. Вся программа в тот вечер была посвящена его памяти. Альбом получил номинацию на премию Эмми и включал один из крупнейших хитов Симоны в Европе Нет, у меня есть жизнь.

Отзывы о товаре Nina Simone - Nuff Said! (8718469535248) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bcd
Barcode
[8718469535248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.04.2015
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Nuff Said!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Альбом джазовой певицы/пианистки/автора песен Нины Симон. Он был записан (за исключением треков на музыкальной ярмарке в Вестбери, 7 апреля 1968 года, через три дня после убийства Мартина Лютера Кинга-младшего. Вся программа в тот вечер была посвящена его памяти. Альбом получил номинацию на премию Эмми и включал один из крупнейших хитов Симоны в Европе Нет, у меня есть жизнь.
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Отзывы


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