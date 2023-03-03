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Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка

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Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка - фото 1
Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Silver Horace
Альбом (сингл)
Horace-Scope
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dusty Groove
Barcode
[8019991889589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Silver Horace
Альбом (сингл)
Horace-Scope
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка

Альбом джазового пианиста Горация Сильвера, выпущенный на лейбле Blue Note в 1960 году, с выступлениями Сильвера с Блу Митчеллом, Джуниором Куком, Джином Тейлором и Роем Бруксом.

Отзывы о товаре Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dusty Groove
Barcode
[8019991889589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Silver Horace
Альбом (сингл)
Horace-Scope
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом джазового пианиста Горация Сильвера, выпущенный на лейбле Blue Note в 1960 году, с выступлениями Сильвера с Блу Митчеллом, Джуниором Куком, Джином Тейлором и Роем Бруксом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Silver - Horace-Scope (8019991889589) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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