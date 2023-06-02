Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка
Darkfighter - седьмой студийный альбом группы Rival Sons, вышедший в 2023 году. Он был спродюсирован 9-ти кратным обладателем Грэмми Дэйвом Коббом, наиболее известный по продюсированию работ Криса Стэплтона, Брэнди Карлайла, Джона Прайна, Стерджилла Симпсона, Джейсона Исбелла, The Highwomen. Альбом дебютировал на втором месте в чарте UK Rock &amp;amp;amp;amp; Metal Albums, а также вошел в 10-ку лучших в Шотландии, США и Швейцарии. Издание представлено на прозрачном виниле. Rival Sons - американская рок-группа, основанная в Калифорнии в 2009 году. В ее состав входят: Джей Бьюкенен (вокал), Скотт Холидей (гитара), Дэйв Беста (бас-гитара) и Майкл Майли (ударные). Группу часто сравнивают со звучанием 70-х ссылаясь на Принса, ДАнджело и The Roots. Сами же участники в интервью однажды признались, что испытали влияние звезд блюза, Мадди Уотерса и Хаулина Вульфа, а также Вана Моррисона и Джонни Митчел. За свою музыкальную деятельность выпустили семь студийных альбом и один мини-альбом. На счету коллектива несколько номинаций на Грэмми и престижная награда Classic Rock Awards (2012) в номинации Breakthrough Artist.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Цветной винил
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Теги товара: Industrial, Цветной винил
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