Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка
Talk That Talk - шестой студийный альбом Рианны, вышедший в 2011 году. На виниле издается впервые. Рианна - американская R&amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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