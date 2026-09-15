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Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка

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Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 1
Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 2
Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 3
Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Talk That Talk
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 1
  • Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 2
  • Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 3
  • Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557079845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Talk That Talk
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка

Talk That Talk - шестой студийный альбом Рианны, вышедший в 2011 году. На виниле издается впервые. Рианна - американская R&amp;amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.

Отзывы о товаре Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557079845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Talk That Talk
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Talk That Talk - шестой студийный альбом Рианны, вышедший в 2011 году. На виниле издается впервые. Рианна - американская R&amp;amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rihanna - Talk That Talk (0602557079845) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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