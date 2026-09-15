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Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка

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Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка - фото 1
Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка - фото 2
Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Robert Palmer
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Robert Palmer
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sneakin' Sally Through The Alley, Give Me An Inch, Which Of Us Is The Fool, Man Smart, Woman Smarter, Every Kinda People, Best Of Both Worlds, What's It Take?, Bad Case Of Loving You (Doctor, Doctor), Can We Still Be Friends?, Johnny And Mary, Looking For Clues, Some Guys Have All The Luck, You Are In My System, You Can Have It (Take My Heart), Pride, Riptide, Addicted To Love, I Didn't Mean To Turn You On, Simply Irresistible, She Makes My Day, Change His Ways, Mercy Mercy Me/I Want You, You Bl
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка

Собрание песен Роберта Палмера, вышедшее в 2016 году. Ограниченное нумерованное издание на двойном белом виниле с буклетом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Robert Palmer
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sneakin' Sally Through The Alley, Give Me An Inch, Which Of Us Is The Fool, Man Smart, Woman Smarter, Every Kinda People, Best Of Both Worlds, What's It Take?, Bad Case Of Loving You (Doctor, Doctor), Can We Still Be Friends?, Johnny And Mary, Looking For Clues, Some Guys Have All The Luck, You Are In My System, You Can Have It (Take My Heart), Pride, Riptide, Addicted To Love, I Didn't Mean To Turn You On, Simply Irresistible, She Makes My Day, Change His Ways, Mercy Mercy Me/I Want You, You Bl
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Собрание песен Роберта Палмера, вышедшее в 2016 году. Ограниченное нумерованное издание на двойном белом виниле с буклетом.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Palmer - Collected (0602557107395) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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