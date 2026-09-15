Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка
"Outlanders" - дебютный одноименный студийный альбом группы Outlanders, выпущенный в 2023 году. Над ним коллектив работал более 10 лет и пригласил знаменитых гитаристов для каждой песни. Среди музыкантов приявших участие в записи, такие как Эл Ди Меола, Тревор Рабин (ex-Yes), Джо Сатриани (ex-Deep Purple), Дженнифер Баттен (Doc Tahri, G.S.A.J.Project, The Immigrants), Стив Ротери (Marillion, The Steve Rothery Band, The Wishing Tree), Майк Олдфилд (Kevin Ayers And The Whole World, The Mike Oldfield Group, The Sallyangie), Уолтер Джардино ( Rata Blanca), Рон "Бамблфут" Тал(ex-Beatrazr, Guns N' Roses), Вернон Рид (Living Colour) и Марти Фридман (ex-Megadeth). Издание на двойном голубом виниле. Outlanders - это музыкальный проект, основанный в 2021 году. Его создателями являются финская певица Тарья Турунен, бывшая солистка Nightwish, и немецкий продюсер Торстен Стенцел, работавший с Нелли Фуртадо, Moby, Сарой Брайтман и многими другими. В их музыке соединяются электронные биты, классический сопрано Тарьи и виртуозные гитарные партии. Это экспериментальный и прогрессивный проект, который не похож ни на один другой.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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