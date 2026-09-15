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Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка

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Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка - фото 1
Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка - фото 2
Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Outlanders
Альбом (сингл)
Outlanders
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка - фото 1
  • Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка - фото 2
  • Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626595
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759181651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Outlanders
Альбом (сингл)
Outlanders
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Outlanders, Closer To The Sky, The Cruelest Goodbye, World In My Eyes, Mystique Voyage, The Sleeping Indian, Land Of Sea And Sun, 1971, We Own This Sky, Never Too Far, Echoes, A Peaceful Place (Return To The Oasis)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка

"Outlanders" - дебютный одноименный студийный альбом группы Outlanders, выпущенный в 2023 году. Над ним коллектив работал более 10 лет и пригласил знаменитых гитаристов для каждой песни. Среди музыкантов приявших участие в записи, такие как Эл Ди Меола, Тревор Рабин (ex-Yes), Джо Сатриани (ex-Deep Purple), Дженнифер Баттен (Doc Tahri, G.S.A.J.Project, The Immigrants), Стив Ротери (Marillion, The Steve Rothery Band, The Wishing Tree), Майк Олдфилд (Kevin Ayers And The Whole World, The Mike Oldfield Group, The Sallyangie), Уолтер Джардино ( Rata Blanca), Рон "Бамблфут" Тал(ex-Beatrazr, Guns N' Roses), Вернон Рид (Living Colour) и Марти Фридман (ex-Megadeth). Издание на двойном голубом виниле. Outlanders - это музыкальный проект, основанный в 2021 году. Его создателями являются финская певица Тарья Турунен, бывшая солистка Nightwish, и немецкий продюсер Торстен Стенцел, работавший с Нелли Фуртадо, Moby, Сарой Брайтман и многими другими. В их музыке соединяются электронные биты, классический сопрано Тарьи и виртуозные гитарные партии. Это экспериментальный и прогрессивный проект, который не похож ни на один другой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759181651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Outlanders
Альбом (сингл)
Outlanders
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Outlanders, Closer To The Sky, The Cruelest Goodbye, World In My Eyes, Mystique Voyage, The Sleeping Indian, Land Of Sea And Sun, 1971, We Own This Sky, Never Too Far, Echoes, A Peaceful Place (Return To The Oasis)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Outlanders" - дебютный одноименный студийный альбом группы Outlanders, выпущенный в 2023 году. Над ним коллектив работал более 10 лет и пригласил знаменитых гитаристов для каждой песни. Среди музыкантов приявших участие в записи, такие как Эл Ди Меола, Тревор Рабин (ex-Yes), Джо Сатриани (ex-Deep Purple), Дженнифер Баттен (Doc Tahri, G.S.A.J.Project, The Immigrants), Стив Ротери (Marillion, The Steve Rothery Band, The Wishing Tree), Майк Олдфилд (Kevin Ayers And The Whole World, The Mike Oldfield Group, The Sallyangie), Уолтер Джардино ( Rata Blanca), Рон "Бамблфут" Тал(ex-Beatrazr, Guns N' Roses), Вернон Рид (Living Colour) и Марти Фридман (ex-Megadeth). Издание на двойном голубом виниле. Outlanders - это музыкальный проект, основанный в 2021 году. Его создателями являются финская певица Тарья Турунен, бывшая солистка Nightwish, и немецкий продюсер Торстен Стенцел, работавший с Нелли Фуртадо, Moby, Сарой Брайтман и многими другими. В их музыке соединяются электронные биты, классический сопрано Тарьи и виртуозные гитарные партии. Это экспериментальный и прогрессивный проект, который не похож ни на один другой.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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