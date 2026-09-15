OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка
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Описание товара OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка
8 Mile - саундтрек к фильму «8 миля», вышедшему в 2002 году. Главную роль в ленте исполнил Эминем, его рэп звучит в пяти треках из лонгплея. За первую неделю было продано 702 тысячи копий альбома, что позволило ему подняться на первую строчку чарта U.S. Billboard 200. За все время продажи саундтрека составили 9 миллионов копий. Наиболее популярной композицией из альбома стал трек «Lose Yourself», который собрал всевозможные награды. За эту песню в 2003 году Эминем получил премии: Оскар, Золотой глобус, Грэмми, кинонаграду MTV, Critics Choice Award, Teen Choice Award и другие. В саундтрек также вошли композиции в исполнении 50 Cent, Obie Trice, D12, Xzibit, Мейси Грей и т.д. Эминем - это один из наиболее известных американских рэперов, продюсер и актёр. Популярность исполнителя во всех слоях населения во многом объясняется его непростой жизнью. Дебютный альбом артиста «Infinite» с треском провалился. Но в 1997 году его замечает продюсер Dr. Dre, сотрудничество с которым и принесло рэперу известность. Сейчас Эминем - настоящая легенда хип-хопа, продажи его альбомом составляют более 85 млн. копий. Исполнитель также является обладателем Оскара и множества других премий.
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