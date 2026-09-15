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OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 1
Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 2
Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 3
Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 4
Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 5
Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 1
  • Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 2
  • Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 3
  • Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 4
  • Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 5
  • Виниловая пластинка OST, 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626573
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка

8 Mile - саундтрек к фильму «8 миля», вышедшему в 2002 году. Главную роль в ленте исполнил Эминем, его рэп звучит в пяти треках из лонгплея. За первую неделю было продано 702 тысячи копий альбома, что позволило ему подняться на первую строчку чарта U.S. Billboard 200. За все время продажи саундтрека составили 9 миллионов копий. Наиболее популярной композицией из альбома стал трек «Lose Yourself», который собрал всевозможные награды. За эту песню в 2003 году Эминем получил премии: Оскар, Золотой глобус, Грэмми, кинонаграду MTV, Critics Choice Award, Teen Choice Award и другие. В саундтрек также вошли композиции в исполнении 50 Cent, Obie Trice, D12, Xzibit, Мейси Грей и т.д. Эминем - это один из наиболее известных американских рэперов, продюсер и актёр. Популярность исполнителя во всех слоях населения во многом объясняется его непростой жизнью. Дебютный альбом артиста «Infinite» с треском провалился. Но в 1997 году его замечает продюсер Dr. Dre, сотрудничество с которым и принесло рэперу известность. Сейчас Эминем - настоящая легенда хип-хопа, продажи его альбомом составляют более 85 млн. копий. Исполнитель также является обладателем Оскара и множества других премий.

Отзывы о товаре OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
8 Mile - саундтрек к фильму «8 миля», вышедшему в 2002 году. Главную роль в ленте исполнил Эминем, его рэп звучит в пяти треках из лонгплея. За первую неделю было продано 702 тысячи копий альбома, что позволило ему подняться на первую строчку чарта U.S. Billboard 200. За все время продажи саундтрека составили 9 миллионов копий. Наиболее популярной композицией из альбома стал трек «Lose Yourself», который собрал всевозможные награды. За эту песню в 2003 году Эминем получил премии: Оскар, Золотой глобус, Грэмми, кинонаграду MTV, Critics Choice Award, Teen Choice Award и другие. В саундтрек также вошли композиции в исполнении 50 Cent, Obie Trice, D12, Xzibit, Мейси Грей и т.д. Эминем - это один из наиболее известных американских рэперов, продюсер и актёр. Популярность исполнителя во всех слоях населения во многом объясняется его непростой жизнью. Дебютный альбом артиста «Infinite» с треском провалился. Но в 1997 году его замечает продюсер Dr. Dre, сотрудничество с которым и принесло рэперу известность. Сейчас Эминем - настоящая легенда хип-хопа, продажи его альбомом составляют более 85 млн. копий. Исполнитель также является обладателем Оскара и множества других премий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - 8 Mile (Various Artists) (0606949350819) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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