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Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка

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Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка - фото 1
Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка - фото 2
Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Nucleus
Альбом (сингл)
Solar Plexus
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка - фото 1
  • Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка - фото 2
  • Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626560
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With Records
Barcode
[4251804137935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Nucleus
Альбом (сингл)
Solar Plexus
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка

Музыкальный художник. Nucleus-британская джаз-фьюжн-группа, которая продолжалась в различных формах с 1969 по 1989 год. В 1970 году группа получила первую премию на джазовом фестивале в Монтре, выпустила альбом Elastic Rock и выступала как на Ньюпортском джазовом фестивале, так и в джаз-клубе Village Gate.

Отзывы о товаре Nucleus - Solar Plexus (4251804137935) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With Records
Barcode
[4251804137935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Nucleus
Альбом (сингл)
Solar Plexus
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Описание
Музыкальный художник. Nucleus-британская джаз-фьюжн-группа, которая продолжалась в различных формах с 1969 по 1989 год. В 1970 году группа получила первую премию на джазовом фестивале в Монтре, выпустила альбом Elastic Rock и выступала как на Ньюпортском джазовом фестивале, так и в джаз-клубе Village Gate.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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