Amy Macdonald - This Is The Life (0600753923344) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.12.2020
Исполнитель
Macdonald Amy
Альбом (сингл)
This Is The Life
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626502
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.12.2020
Исполнитель
Macdonald Amy
Альбом (сингл)
This Is The Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amy Macdonald - This Is The Life (0600753923344) виниловая пластинка
Песня шотландской певицы и автора песен Эми Макдональд с ее одноименного дебютного альбома 2007 года. Она была выпущена 10 декабря 2007 года в Соединенном Королевстве и в 2008 году в большинстве европейских стран. Она стала самым успешным синглом Macdonald на сегодняшний день, возглавив восемь европейских чартов синглов и войдя в топ-10 в девяти других европейских музыкальных списках. И наоборот, песня не соответствовала успеху Мистера рок-н-ролла в Соединенном Королевстве, остановившись на 28-м месте в чарте синглов Великобритании. Музыкальное видео состоит из фотографий вечеринки Макдональд и ее друзей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.12.2020
Исполнитель
Macdonald Amy
Альбом (сингл)
This Is The Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Песня шотландской певицы и автора песен Эми Макдональд с ее одноименного дебютного альбома 2007 года. Она была выпущена 10 декабря 2007 года в Соединенном Королевстве и в 2008 году в большинстве европейских стран. Она стала самым успешным синглом Macdonald на сегодняшний день, возглавив восемь европейских чартов синглов и войдя в топ-10 в девяти других европейских музыкальных списках. И наоборот, песня не соответствовала успеху Мистера рок-н-ролла в Соединенном Королевстве, остановившись на 28-м месте в чарте синглов Великобритании. Музыкальное видео состоит из фотографий вечеринки Макдональд и ее друзей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amy Macdonald - This Is The Life (0600753923344) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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