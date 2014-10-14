Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка
Leftoverture - четвертая студийная работа Kansas, впервые изданная в 1976 году. Пластинка отметилась огромным коммерческим успехом и заняла 5 строчку в рейтинге Billboard. За несколько лет было продано более 3 миллионов копий альбома. Конверт и винил в идеальном состоянии. Группа Kansas была образована в американском штате Канзас в 1970 году, их дебютный альбом появился в продаже только четыре года спустя. Пик популярности группы пришелся на середину-конец 70-х годов, когда два альбома группы, Leftoverture и Point Of Know Return, пробились в Top5 американских чартов и позднее получили платиновый статус. Их сингл Dust in the Wind дошел до 6-го места чартов в 1978 году.
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