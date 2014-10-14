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Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка

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Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка - фото 1
Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка - фото 2
Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2014
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Leftoverture
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка - фото 1
  • Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка - фото 2
  • Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626457
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bcd
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2014
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Leftoverture
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка

Leftoverture - четвертая студийная работа Kansas, впервые изданная в 1976 году. Пластинка отметилась огромным коммерческим успехом и заняла 5 строчку в рейтинге Billboard. За несколько лет было продано более 3 миллионов копий альбома. Конверт и винил в идеальном состоянии. Группа Kansas была образована в американском штате Канзас в 1970 году, их дебютный альбом появился в продаже только четыре года спустя. Пик популярности группы пришелся на середину-конец 70-х годов, когда два альбома группы, Leftoverture и Point Of Know Return, пробились в Top5 американских чартов и позднее получили платиновый статус. Их сингл Dust in the Wind дошел до 6-го места чартов в 1978 году.

Отзывы о товаре Kansas - Leftoverture (8718469536535) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bcd
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2014
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Leftoverture
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Leftoverture - четвертая студийная работа Kansas, впервые изданная в 1976 году. Пластинка отметилась огромным коммерческим успехом и заняла 5 строчку в рейтинге Billboard. За несколько лет было продано более 3 миллионов копий альбома. Конверт и винил в идеальном состоянии. Группа Kansas была образована в американском штате Канзас в 1970 году, их дебютный альбом появился в продаже только четыре года спустя. Пик популярности группы пришелся на середину-конец 70-х годов, когда два альбома группы, Leftoverture и Point Of Know Return, пробились в Top5 американских чартов и позднее получили платиновый статус. Их сингл Dust in the Wind дошел до 6-го места чартов в 1978 году.
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