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Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка

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Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 3
Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 4
Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 5
Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 6
Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Darktown
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 5
  • Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 6
  • Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626451
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Darktown
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка

Darktown — студийный альбом легендарного гитариста Стива Хакетта, выпущенный в 1999 году. Этот альбом никогда не выпускался на виниле и является первым из серии релизов из его бэк-каталога, которые впервые будут доступны в этом формате.

Отзывы о товаре Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Darktown
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Darktown — студийный альбом легендарного гитариста Стива Хакетта, выпущенный в 1999 году. Этот альбом никогда не выпускался на виниле и является первым из серии релизов из его бэк-каталога, которые впервые будут доступны в этом формате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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