Описание товара Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка

Лимитированная двойная аудиофильская виниловая пластинка объемом 180 грамм, выпущенная тиражом в конверте с откидной крышкой. Первоначально выпущенный в 1974 году, Big Fun представляет музыку трех разных этапов электрического периода Майлза Дэвиса начала семидесятых. Первая и четвертая стороны (Great Expectations и Lonely Fire) были записаны через три месяца после сессий the Bitches Brew и включают ситар, тамбуру, табла и другие индийские инструменты. Они также отмечают, что впервые с начала электрического периода Майлза Дэвиса он сыграл на своей трубе с гармошкой, которая была одной из его отличительных черт, благодаря чему она звучала очень похоже на ситар. Это способствовало созданию очень чистого и стройного звучания, подчеркивающего как высокие, так и низкие регистры, в отличие от более насыщенного звучания Bitches Brew, в котором больше внимания уделялось среднему и низкому регистрам. Ife был записан после 1972 года на сессиях The Corner, и структура похожа на треки с этой пластинки. В нем есть грув барабанов и электробаса, а также множество музыкантов, импровизирующих индивидуально и в комбинациях над вариациями гипнотической басовой линии. Записанный в марте 1970 года, Go Ahead John является продолжением сессий Дэвиса с Джеком Джонсоном. Запись основана на риффах и груве, с относительно редким составом: Стив Гроссман на сопрано-саксофоне, Дэйв Холланд на басу, Джек Деджонетт на барабанах и Джон Маклафлин на гитаре с педалью wah-wah.