Top.Mail.Ru
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 6
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
The Underground Resistance
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 6
  • Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056897114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
The Underground Resistance
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка

The Underground Resistance - 15-й студийный альбом норвежской блэк-метал группы. Darkthrone начинали как трэш/дэт-метал группа в конце 80-х годов и превратились в легенду блэк-метала через эксперименты с техническим дэт/дум металлом. Они были одной из ведущих групп норвежской сцены и вдохновили целое поколение металлистов. The Underground Resistance стал выходом Darkthrone в 2013 году в металлический космос и первым новым альбомом с момента выхода опуса 2010 года Circle The Wagons. The Underground Resistance - это продолжение свободных металлических просторов, по которым дуэт Fenriz &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nocturno Culto бродил на протяжении последнего десятилетия, и на нем Darkthrone демонстрируют свое мастерство риффования в самых разных стилях, легко перепрыгивая через анналы классического металла и охватывая хэви, трэш и блэк-метал. В целом, это дикий и динамичный набор треков, пропитанный богатым и разнообразным вкусом Фенриза и Ноктурно ко всему металлическому, особенно к тому, что прочно укоренилось в духе 80-х годов. Состоящий из 6 треков, каждый из которых является эпиком в своем роде, этот альбом, несомненно, является самой сильной работой Darkthrone за последнее время.

Отзывы о товаре Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056897114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
The Underground Resistance
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Underground Resistance - 15-й студийный альбом норвежской блэк-метал группы. Darkthrone начинали как трэш/дэт-метал группа в конце 80-х годов и превратились в легенду блэк-метала через эксперименты с техническим дэт/дум металлом. Они были одной из ведущих групп норвежской сцены и вдохновили целое поколение металлистов. The Underground Resistance стал выходом Darkthrone в 2013 году в металлический космос и первым новым альбомом с момента выхода опуса 2010 года Circle The Wagons. The Underground Resistance - это продолжение свободных металлических просторов, по которым дуэт Fenriz &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nocturno Culto бродил на протяжении последнего десятилетия, и на нем Darkthrone демонстрируют свое мастерство риффования в самых разных стилях, легко перепрыгивая через анналы классического металла и охватывая хэви, трэш и блэк-метал. В целом, это дикий и динамичный набор треков, пропитанный богатым и разнообразным вкусом Фенриза и Ноктурно ко всему металлическому, особенно к тому, что прочно укоренилось в духе 80-х годов. Состоящий из 6 треков, каждый из которых является эпиком в своем роде, этот альбом, несомненно, является самой сильной работой Darkthrone за последнее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...