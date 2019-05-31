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Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка

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Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.05.2019
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Old Star
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.05.2019
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Old Star
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка

17-й студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, выпущенный 31 мая 2019 года лейблом Peaceville Records. Альбом представлял собой еще один радикальный музыкальный сдвиг для группы, теперь в нем присутствует стиль дум-метал в духе Candlemass в сочетании с более поздним звучанием группы blackened heavy metal.

Отзывы о товаре Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.05.2019
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Old Star
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
17-й студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, выпущенный 31 мая 2019 года лейблом Peaceville Records. Альбом представлял собой еще один радикальный музыкальный сдвиг для группы, теперь в нем присутствует стиль дум-метал в духе Candlemass в сочетании с более поздним звучанием группы blackened heavy metal.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Old Star (0801056878519) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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