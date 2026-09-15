Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
F.O.A.D.
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 626351
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056816818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
F.O.A.D.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056816818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
F.O.A.D.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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