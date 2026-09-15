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Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка

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Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Eternal Hails
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056891310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Eternal Hails
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
His Master's Voice, Hate Cloak, Wake of The Awakened, Voyage To A North Pole Adrift, Lost Arcane City Of Upp?kra
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: His Master's Voice, Hate Cloak, Wake of The Awakened, Voyage To A North Pole Adrift, Lost Arcane City Of Upp?kra

Отзывы о товаре Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056891310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Eternal Hails
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
His Master's Voice, Hate Cloak, Wake of The Awakened, Voyage To A North Pole Adrift, Lost Arcane City Of Upp?kra
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: His Master's Voice, Hate Cloak, Wake of The Awakened, Voyage To A North Pole Adrift, Lost Arcane City Of Upp?kra
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Eternal Hails (coloured) (0801056891310) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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