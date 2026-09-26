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Nick Cave - Ghosteen (5056167114796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nick Cave - Ghosteen (5056167114796) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 1
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 2
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 3
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 4
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 5
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 6
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 7
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 8
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 9
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 10
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 11
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 12
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 13
Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 3
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 4
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 5
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 6
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 7
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 8
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 9
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 10
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 11
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 12
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 13
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Ghosteen (5056167114796) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nick Cave - Ghosteen (5056167114796) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Nick Cave - Ghosteen (5056167114796) виниловая пластинка

Семнадцатый студийный альбом австралийской группы Nick Cave &amp;amp; The Bad Seeds, вышедший в 2019 году. Nick Cave and the Bad Seeds - рок-группа с международным составом, основанная в 1983 году в Мельбурне австралийским музыкантом Ником Кейвом. Коллектив был основан после распада первого проекта Кейва и Мика Харви - The Birthday Party. Основой для звучания новая группа взяла нойз-рок, а также элементы таких стилей как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв.

Отзывы о товаре Nick Cave - Ghosteen (5056167114796) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Семнадцатый студийный альбом австралийской группы Nick Cave &amp;amp; The Bad Seeds, вышедший в 2019 году. Nick Cave and the Bad Seeds - рок-группа с международным составом, основанная в 1983 году в Мельбурне австралийским музыкантом Ником Кейвом. Коллектив был основан после распада первого проекта Кейва и Мика Харви - The Birthday Party. Основой для звучания новая группа взяла нойз-рок, а также элементы таких стилей как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave - Ghosteen (5056167114796) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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