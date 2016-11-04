Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2016
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
New Jersey
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 626289
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5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602547029294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2016
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
New Jersey
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка
Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet (1986). В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602547029294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2016
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
New Jersey
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet (1986). В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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